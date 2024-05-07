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Иваново

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К теплу подключены 75% жилых домов, имеющих центральное отопление

К теплу подключены 75% жилых домов, имеющих центральное отопление

К теплу подключены 75% жилых домов, имеющих центральное отоплениеПо состоянию на 15:00 часов 7 мая подключено к теплу 1899 многоквартирных домов, что составляет 75% от общего количества домов с центральным отоплением в городе.

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