К теплу подключены 75% жилых домов, имеющих центральное отопление

К теплу подключены 75% жилых домов, имеющих центральное отоплениеПо состоянию на 15:00 часов 7 мая подключено к теплу 1899 многоквартирных домов, что составляет 75% от общего количества домов с центральным отоплением в городе.
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