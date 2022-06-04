Сотрудники ВАИ ЦВО провели акцию «Внимание! Железнодорожный переезд!» в Кемеровской области

Сотрудники ВАИ ЦВО провели акцию «Внимание! Железнодорожный переезд!» в Кемеровской области

В ходе акции был организован пост дополнительного контроля, где организаторы останавливали водителей и выдавали им тематические памятки о безопасном движении в зоне переездов.

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