Сотрудники ВАИ ЦВО провели акцию «Внимание! Железнодорожный переезд!» в Кемеровской области

В ходе акции был организован пост дополнительного контроля, где организаторы останавливали водителей и выдавали им тематические памятки о безопасном движении в зоне переездов.
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