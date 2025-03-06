Трамп готовится упразднить министерство образования в США: СМИ о планах президента

Президент США Дональд Трамп планирует издать указ о ликвидации министерства образования. Министру Линде Макмэхон поручено создать условия для закрытия ведомства, как сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии