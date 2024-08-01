Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в Telegram-канале обратился к вылетевшему с Олимпийских игр-2024 теннисисту Даниилу Медведеву.
Губерниев обратился к вылетевшему с Олимпиады Медведеву
Комментарии
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Виктор Илюшин
!! Кто этого не понимает — тот пенек горелый»-это "дима губер" видимо про себя и сказал, большой физически, но маленький в совести, потому и с маленькой буквы...
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17 час.
Владимир Алтайцев
не меньшая сволочь и Медведев. Он ведь знал, подлец, что ни одному предателю России на голубой Олимпиаде ничего не светит.
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17 час.
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