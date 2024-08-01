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Губерниев обратился к вылетевшему с Олимпиады Медведеву

Губерниев обратился к вылетевшему с Олимпиады Медведеву

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в Telegram-канале обратился к вылетевшему с Олимпийских игр-2024 теннисисту Даниилу Медведеву.

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Комментарии
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Виктор Илюшин
!! Кто этого не понимает — тот пенек горелый»-это &quot;дима губер&quot; видимо про себя и сказал, большой физически, но маленький в совести, потому и с маленькой буквы...
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17 час.
Владимир Алтайцев
не меньшая  сволочь и  Медведев. Он ведь  знал, подлец, что  ни одному  предателю России на  голубой  Олимпиаде  ничего  не светит.
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17 час.

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