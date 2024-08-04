Губернатор Алтайского края поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Пассажиропоток ежегодно растет и в 2023 году достиг 8,4 млн человек, из которых 7,8 млн воспользовались пригородным сообщением Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил с Днем железнодорожника всех, кто имеет отношение к этой сфере.
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