Губернатор Алтайского края поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Пассажиропоток ежегодно растет и в 2023 году достиг 8,4 млн человек, из которых 7,8 млн воспользовались пригородным сообщением Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил с Днем железнодорожника всех, кто имеет отношение к этой сфере.