Глава ТПП РФ: Россия может стать лидером среди экспортеров халяльной продукции

КАЗАНЬ, 15 мая, ФедералПресс. Россия может выйти в лидеры среди экспортеров халяльной продукции. Такое мнение высказал в кулуарах международного экономического форума «Россия – исламский мир: KazanForum» президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.
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