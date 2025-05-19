Ледяная сокровищница времени: открытия из пещеры на краю Земли

Исследования подтверждают влияние древнего таяния ледников на климат.Ученые первые нашли наземные свидетельства значительных потоков талой воды, которые стекали с Кордильерского ледникового щита около 20 000 лет назад.
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