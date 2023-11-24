Вредные привычки, которые помогают нам жить

Не ругаться, не пить алкоголь, не кушать много сладкого. Сколько «не» мы слышим в своей жизни? Очень много! А все потому, что некоторые наши действия считаются вредными и всячески отвергаются большинством людей.
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