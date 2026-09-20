Мошенники украли у студентки из Москвы 10 тысяч через подработку

Шестнадцатилетняя студентка из Москвы стала жертвой мошенничества после отклика на подработку по расшифровке аудиозаписей.
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