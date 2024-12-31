Это маскировка настоящих взрывов: кубанцев предупредили о запуске пиротехники

Это маскировка настоящих взрывов: кубанцев предупредили о запуске пиротехникиНовороссийцев попросили воздержаться от использования фейерверков и других пиротехнических средств в период новогодних праздников.
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