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Верующие отмечают день святого Николая Чудотворца, или "Николу Вешнего" 22 мая 2024

Верующие отмечают день святого Николая Чудотворца, или "Николу Вешнего" 22 мая 2024

Святитель Николай Чудотворец, или Николай Угодник, - один из наиболее почитаемых святых в православной церкви.

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