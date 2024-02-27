Новая поддержка для производителей столового винограда Молдовы

Сектор столового винограда Молдовы получит поддержку в рамках инициативы «Одна страна - один приоритетный продукт» (One Country One Priority Product - OCOP), внедряемой во всем мире Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO).
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