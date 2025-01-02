На берегу Крыма обнаружен мазут

На берегу Крыма обнаружили два участка загрязнения мазутом. Как сообщила пресс-служба МЧС, в районе городского пляжа на Аршинцевской косе выявлено незначительное загрязнение береговой линии протяженностью без малого 2 километра, а в Ленинском районе у озера Тобечик общая протяженность загрязнений составила чуть больше 2 км.
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