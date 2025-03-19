Экономист Сакс: Трамп добился первой за три года деэскалации на Украине

Советник президента США по науке и технологиям, миллиардер Дэвид Сакс, комментируя телефонные переговоры российского лидера Владимира Путина и президента Дональда Трампа, заявил, что последнему удалось добиться первой за три года деэскалации конфликта на Украине.
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