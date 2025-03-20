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FT: Венгрия считает санкции ЕС против РФ угрозой мирного решения конфликта

FT: Венгрия считает санкции ЕС против РФ угрозой мирного решения конфликта

Сомнения Венгрии по поводу антироссийских санкций Евросоюза усилились. В Будапеште считают их потенциальной угрозой для мирного урегулирования конфликта на Украине, пишет газета Financial Times со ссылкой на венгерского министра по делам ЕС Яноша Боку.

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