Дистанция конечная: чем могут ответить ВС РФ на дальнобойные разработки Украины

Арсенал ВСУ совершенствуется, и в ближайшее время к нему могут добавиться новые системы, способные наносить удары вглубь российской территории, — ракеты «Нептун» с увеличенной дальностью и дроны, обладающие боевым радиусом до 3 тыс.
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