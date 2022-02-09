Россия оценила готовность США обсудить принцип неделимой безопасности

Российское посольство в Соединенных Штатах Америки прокомментировало заявление первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман на инаугурационной неформальной встрече высокого уровня "Возобновленный диалог ОБСЕ по европейской безопасности".
Российское посольство в Соединенных Штатах Америки прокомментировало заявление первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман на инаугурационной неформальной встрече высокого уровня "Возобновленный диалог ОБСЕ по европейской безопасности".
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