Различные шедевры искусства, которые продолжают вдохновлять нас спустя столетия

За время нашего пребывания на Земле мы, люди, создали немало действительно впечатляющих штук. Однако, поскольку всех их попросту невозможно вписать в учебную программу, большинство из нас упускают огромную часть нашего общего культурного наследия.
За время нашего пребывания на Земле мы, люди, создали немало действительно впечатляющих штук. Однако, поскольку всех их попросту невозможно вписать в учебную программу, большинство из нас упускают огромную часть нашего общего культурного наследия.
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