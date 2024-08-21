За счастливое детство, естественно, тут никаких сомнений. Детство, в котором было всё, а главное – практически полная свобода лишь с одним условием: вовремя приходить домой, чтобы не волновалась мама.
За что я благодарен Союзу
Комментарии
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Александр
Хорошо для митинга КПРФ. В реальной жизни было другое.Из сельской школы поступить в институт было большой удачей.В основном шли в ПТУ.
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21 час.
Т
Татьяна
Сгинь, надоел своим враньем.....
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20 час.
Александр
Опровергни,,убогая.
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20 час.
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