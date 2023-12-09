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лина любимцева

Да не все молдаване... А в основном румынка и лесбиянка САНДУ, по заказу ЕС тащит за уши Молдавию против России. ЕСЛИ Россия возьмет Херсон, Николаев и Одессу с областью, то Молдавия, в скором будущем, может попроситься в союзное государство с Россией, как и Белоруссия. Молдаване поумней будут западэнських жЫдо-бандэровцев...