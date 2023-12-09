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Молдавия может заменить Украину в случае прекращения транзита российского газа

Молдавия может заменить Украину в случае прекращения транзита российского газа

Все руководство Молдавии стремится в Европу и демонстрирует прозападную позицию. Однако большую и полезную роль в жизни стран ЕС они могут сыграть только с помощью России.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Да не все молдаване... А в основном румынка и лесбиянка САНДУ, по заказу ЕС тащит за уши Молдавию против России. ЕСЛИ Россия возьмет Херсон, Николаев и Одессу с областью, то Молдавия, в скором будущем, может попроситься в союзное государство с Россией, как и Белоруссия. Молдаване поумней будут   западэнських жЫдо-бандэровцев...
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2 час.
СА
Сергей Андросов
Что за страна? Молдавия? А почему стоим? Меняют, а на что меняют? Украину на Молдавию? Не, это не Молдавия! ( Интерпретация на известный анекдот).
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54 мин.

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