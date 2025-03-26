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Военное обозрение

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«Должен финансировать Запад»: Зеленский признал, что у Украины нет денег на ВСУ

«Должен финансировать Запад»: Зеленский признал, что у Украины нет денег на ВСУ

Зеленский отметил, что с ростом численности ВСУ увеличились расходы на содержание армии, которые не может себе позволить Украина.

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