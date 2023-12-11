Пашинян признался в том, чего многие долго ждали: "Процесс был неизбежен, диалог — это ошибка"

Глава армянского правительства объяснил, почему он отказался от Нагорного Карабаха и назвал свою главную ошибкуПремьер-министр Армении считает, что процесс упразднения Нагорного Карабаха был неизбежен, поскольку в 2016 году в переговорном процессе произошли серьёзные изменения.