Канье Уэст посетил матч МЛС «Атланта» – «Коламбус». Он был в красном костюме и маске

Рэпер Канье Уэст посетил матч «Атланта» – «Коламбус» (0:1) в рамках МЛС. Уэста заметили на стадионе в красном костюме и закрывающей лицо маске.
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