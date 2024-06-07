🇷🇺🇫🇷🇺🇦 Как и ожидалось, французский президент Эммануэль Макрон официально одобрил применение дальнобойных ракет по «старым» российским регионам.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇷🇺🇫🇷🇺🇦 Как и ожидалось, французский президент Эммануэль Макрон официально одобрил применение дальнобойных ракет по «старым» российским регионам.
Свежие комментарии