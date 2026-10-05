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Путин напомнил, что ИИ не должен подменять самостоятельное мышление школьников

Путин напомнил, что ИИ не должен подменять самостоятельное мышление школьников

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев В России может появиться специальная нейросеть для сферы образования. Идею создания такой платформы 5 октября поддержал президент.

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