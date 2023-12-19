Кондитеры усердно трудятся, готовя сладости к праздникам. Во сколько обойдется покупка торта

В преддверии зимних праздников в кондитерских Молдовы наблюдается большой ажиотаж. А чтобы лакомства были еще слаще, кондитеры стараются предложить разнообразную выпечку по душе каждому: пряники, торты и всевозможное печенье.
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