Фолклендские острова снова стали поводом для конфликта с Англией

Президент Аргентины Хавьер Милей 29 сентября выступил с беспрецедентно жёстким заявлением. Буэнос-Айрес официально потребовал от Лондона в течение двух недель принять меры для недопущения начала или продолжения добычи углеводородов на континентальном шельфе вокруг Фолклендских (Мальвинских) островов.