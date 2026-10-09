Фолклендские острова снова стали поводом для конфликта с Англией

Президент Аргентины Хавьер Милей 29 сентября выступил с беспрецедентно жёстким заявлением. Буэнос-Айрес официально потребовал от Лондона в течение двух недель принять меры для недопущения начала или продолжения добычи углеводородов на континентальном шельфе вокруг Фолклендских (Мальвинских) островов.
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