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Царьград

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Александр Бастрыкин призвал снимать как можно больше фильмов о героях СВО

Александр Бастрыкин призвал снимать как можно больше фильмов о героях СВО

По мнению главы Следкома, именно такое кино станет необходимым примером для молодёжи.Председатель Следкому Александр Бастрыкин поделилися личным мнением о необходимости производства художественных фильмов, посвященных героям специальной военной операции, которых в России очень много.

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