Эмили Блант и Стивен Спилберг впервые поработают вместе

Эмили Блант впервые поработает со Стивеном Спилбергом, уверяет Deadline. Звезда получила главную роль в безымянном фильме знаменитого режиссера, который студия Universal выпустит в прокат 15 мая 2026 года.
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