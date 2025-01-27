В КБР учительница пыталась успокоить подростка ударами и пощёчинами

Педагог била ученика в грудь, а затем нанесла ему пару пощёчин. Сейчас женщину отстранили от работы.В Нарткале (Кабардино-Балкарская Республика) на уроке математики в школе №3 учительница младших классов применила физическую силу против семиклассника, который мешал вести занятия.