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В КБР учительница пыталась успокоить подростка ударами и пощёчинами

В КБР учительница пыталась успокоить подростка ударами и пощёчинами

Педагог била ученика в грудь, а затем нанесла ему пару пощёчин. Сейчас женщину отстранили от работы.В Нарткале (Кабардино-Балкарская Республика) на уроке математики в школе №3 учительница младших классов применила физическую силу против семиклассника, который мешал вести занятия.

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