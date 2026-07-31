Открытые модели ИИ Китая лидируют по числу скачиваний в мире

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Китай совершает значительный прорыв в формировании мирового ландшафта искусственного интеллекта. Новое поколение передовых моделей с открытым исходным кодом (open-weight) призвано преодолеть глобальный «разрыв в интеллекте», предоставляя развивающимся странам и независимым разработчикам доступ к передовым и экономически доступным вычислительным инструментам.