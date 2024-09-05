ТАСС: спецназ "Ахмат" взял в плен трех бойцов ВСУ в Курской области

Спецназ "Ахмат" в Курской области вступил в бой с группой украинских военных. В результате столкновения трое украинских военнослужащих были ликвидированы в ближнем бою, а троих взяли в плен, сообщил ТАСС один из захваченных Сергей Левуш.
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