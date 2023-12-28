Марина Хлебникова получила инвалидность

Актрисе дали третью группу Марина Хлебникова www.globallookpress.com/Надежда Лебедева В последнее время Марина Хлебникова передвигается с большим трудом, врачи диагностировали ей ревматоидный артрит и дали третью группу инвалидности.
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