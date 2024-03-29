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Europe 1: Франция может отменить церемонию открытия Олимпиады в Париже

Europe 1: Франция может отменить церемонию открытия Олимпиады в Париже

Главное управление внутренней безопасности Франции, исполняющее функции внутренней разведки, доложило МВД о высокой террористической угрозе и рекомендовало отменить церемонию открытия Олимпийских игр в Париже.

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