12 улиц рязанского Голенчина остались без холодной воды

Причина отключения – аварийные работы на водопроводе. До 17:00 ресурса не будет по следующим адресам: улица Баженова, дома №№3, 3в, 36 корпус 1, 24 корпус 1, 36, 14, 35, 12а, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 16а, 18, 30, 32, 44, 48, 5, 7, 9, 1, 13, 15, 17, 19/17, 41б, 41, 39б, 48, 31, 26, 35 корпус 6, 33, 29, 27; Голенчинское шоссе, дома №№61, 30, 32, 34, 36, 36а, 40/1, 42, 44, 21, 15; Конюшенный двор; улица Старая Дубрава, дома №№8 (детский сад №30), 1; Славянский проспект, дома №№6, 3, 5; улица Родниковая, дома №№26, 24, 22, 20, 16, 14, 10, 8, 17, 19, 21, 11, 9, 7, 5, 3, 13; улица Ключевая, дома №№23, 19, 12, 15, 13, 18, 16, 14, 12, 11, 7, 9, 6, 5, 3, 1; улица Снежная, дома №№14, 16, 10, 12, 6, 4; 1-й Старосадский проезд, дома №№11, 12, 10, 4, 6, 8, 3, 1; 3-й Старосадский проезд, дома №№1, 3; улица Старый Сад, дома №№17, 11, 13, 18, 7, 8, 10, 16, 14; переулок Баженова, дома №№2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.