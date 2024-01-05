Акция ´От всей души´.

В новогодние и рождественские праздники так важно подарить теплоту души и заботу тем, кто рядом. В рамках проведения республиканской благотворительной акции для пожилых людей ´От всей души´ 28 декабря 2023 в отделении круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов УСЗ ´ТЦСОН Первомайского района г.