Хотят выдачи причастных к терактам: Москва потребовала от Киева арестовать и передать России главу СБУ Малюка и других «вовлеченных» Евгения КомароваСо стороны России в адрес Украины продолжают звучать обвинения в причастности к теракту в подмосковном «Крокус Сити».