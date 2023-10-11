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В Тамбовской области тягач сбил велосипедиста

В Тамбовской области тягач сбил велосипедиста

10 октября около полудня в Тамбовской области произошло дорожно-транспортное происшествие. На 162-м километре автодороги "Каспий-Жердевка-Токарёвка-Мордово-Мельгуны-Волчки-Орёл-Тамбов" (проходит в границах села Шехмань Петровского округа) тягач сбил велосипедиста.

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