Невролог Чен: интенсивные головные боли грозят опухолью мозга

Интенсивные, мучительные головные боли, похожие на удары, могут быть симптомом опухоли мозга. Насторожить также должны любые изменения в характере и продолжительности мигрени, рассказал американский невролог Байбин Чен.
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