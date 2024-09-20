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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Застройщик вновь хочет "втиснуть" дом на Гущина, несмотря на протесты барнаульцев

Застройщик вновь хочет "втиснуть" дом на Гущина, несмотря на протесты барнаульцев

Скандальный проект дома под окнами двух высоток рассмотрели на заседании градсовета Проект дома на улице Гущина в Барнауле Компания "Регионстрой" предпринимателя Сергея Калмыкова все же намерена построить девятиэтажку по адресу улица Гущина, 150/18 во дворе 16– и 25-этажных домов.

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