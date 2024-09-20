Застройщик вновь хочет "втиснуть" дом на Гущина, несмотря на протесты барнаульцев

Скандальный проект дома под окнами двух высоток рассмотрели на заседании градсовета Проект дома на улице Гущина в Барнауле Компания "Регионстрой" предпринимателя Сергея Калмыкова все же намерена построить девятиэтажку по адресу улица Гущина, 150/18 во дворе 16– и 25-этажных домов.
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