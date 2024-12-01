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Технологии добра

1 подписчик

Как строить отношения с амбассадорами и друзьями НКО

Как строить отношения с амбассадорами и друзьями НКО

❤️На конференции «Технология добра» обсудили, как строить отношения с амбассадорами и друзьями НКО   В рамках мероприятия «Технологии добра» состоялась звездная дискуссия «Дружба и партнерство: как строить отношения с амбассадорами и друзьями НКО?».

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