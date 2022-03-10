Депутат Свищев: «Rossignol испугались политического давления. Несерьезная и трусливая компашка оказалась»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев раскритиковал французскую компанию Rossingnol за отказ от сотрудничества с российскими спортсменами.

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