Социальный работник обворовала инвалидов на 700 тысяч рублей в Ставропольском интернате Елена ГалицкаяВ Ставропольском крае произошел шокирующий случай, когда социальный работник обворовала инвалидов психоневрологического интерната на почти 700 тысяч рублей.
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