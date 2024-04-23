Социальный работник обворовала инвалидов на 700 тысяч рублей в Ставропольском интернате Елена ГалицкаяВ Ставропольском крае произошел шокирующий случай, когда социальный работник обворовала инвалидов психоневрологического интерната на почти 700 тысяч рублей.