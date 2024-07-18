Сотрудники НАЦ провели обыски на Леушенской таможне 

Сотрудники НАЦ провели рейды на Леушенском таможенном посту по делу о коррупции. Как сообщила пресс-секретарь НАЦ Анжела Старински, сотрудники НАЦ проводят следственные действия на Леушенском таможенном посту по делу о коррупции.
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