Сотрудники НАЦ провели обыски на Леушенской таможне 

Сотрудники НАЦ провели рейды на Леушенском таможенном посту по делу о коррупции. Как сообщила пресс-секретарь НАЦ Анжела Старински, сотрудники НАЦ проводят следственные действия на Леушенском таможенном посту по делу о коррупции.