ФХР отправила жалобу в ИИХФ на решение отобрать МЧМ-2023 и отстранить сборные. Ранее Совет ИИХФ принял решение отозвать у ФХР право на проведение молодежного чемпионата мира в Новосибирске и Омске, а также отстранил российские сборные и клубы от участия в соревнованиях ИИХФ на неопределенный срок.