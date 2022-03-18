ФХР отправила жалобу в ИИХФ на решение отобрать МЧМ-2023 и отстранить сборные

ФХР отправила жалобу в ИИХФ на решение отобрать МЧМ-2023 и отстранить сборные.  Ранее Совет ИИХФ принял решение отозвать у ФХР право на проведение молодежного чемпионата мира в Новосибирске и Омске, а также отстранил российские сборные и клубы от участия в соревнованиях ИИХФ на неопределенный срок.

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