Завтра похолодание до +14 ночью и +26 днём

Завтра ночью ощутимо похолодает до +14 градусов, а днём будет +26. Не пропусти изменения!Сегодня, 31 августа, температура воздуха составит +25 градусов.
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