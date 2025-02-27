Глава ведомства запросил доклад по обращению жителей Краснодарского края о возможном нарушении жилищных прав

В социальной сети размещено видеообращение к Председателю Следственного комитета РФ, в котором сообщается, что в городе Хадыженске в результате действий администрации местные жители, в числе которых участники СВО, могут лишиться своих земельных участков и жилых домов в результате планируемого перевода данных земель в категорию сельскохозяйственных.