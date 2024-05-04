Правда и мифы о токсоплазмозе

Что такое токсоплазмоз и почему его боятся Эта история началась 50 лет назад с подачи… кого бы вы думали? Всемирной организации здравоохранения, которая в 1972-м году объявила токсоплазмоз одним из самых опасных для человека зоонозов.
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