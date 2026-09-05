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Главная красавица города: определилась победительница конкурса "Мисс Барнаул". Фото

Главная красавица города: определилась победительница конкурса "Мисс Барнаул". Фото

5 сентября в Барнауле, во время празднования Дня города, отгремел финал конкурса красоты и талантов "Мисс Барнаул – 2026".

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