Озвучена неожиданная польза пива

Новые исследования показали, что у мужчин, выпивающих за ужином бутылку пива, более здоровый кишечник и в организме больше полезных бактерий, что может помочь в борьбе с диабетом и сердечными заболеваниями.
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